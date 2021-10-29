Львівщина отримала ще понад 40 тисяч доз вакцини Pfizer

Львівщина отримала ще 46 800 доз вакцини «Comirnaty» від «Pfizer-BioNTech». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Це – мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією «BioNTech» спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer»

Зазначимо, вакцина «Comirnaty» визнана у країнах Європи та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також нею рекомендують вакцинувати дітей віком від 12 років.

Як записатися на вакцинацію

Реклама партнерів

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 25-31 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, Львівщина вже перетнула позначку в 1 мільйон covid-щеплень.

Зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.