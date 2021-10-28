ОСТАННІ НОВИНИ

У парку Івана Франка встановлять модульну вбиральню

Наталя Дуляба

|

У парку імені Івана Франка встановлять автоматичну модульну вбиральню. Це буде друга така вбиральня у центрі міста. Відповідне рішення 28 жовтня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Сучасну вбиральню облаштують на місці звичайного біотуалету, який розташований у парку Івана Франка біля недіючого підземного переходу з боку вул. Листопадового Чину.

У вбиральні будуть дві окремі кабіни, одна з яких – для людей з особливими потребами. Вона буде більшою за розміром, також тут передбачили й дитячий пеленальний столик.

Реклама партнерів

У скільки Львову обійдеться така нова вбиральня, у мерії поки не кажуть. Встановленням і приєднанням її до мереж має зайнятися «Львівводоканал», потім споруду передадуть на баланс ЛКП «Зелений Львів», яке опікується міськими парками.

Зазначимо, що це буде вже друга така сучасна модульна вбиральня. Першу збираються встановити на проспекті Свободи. На неї передбачили близько 4 млн грн.

Нагадаємо, ще у 2019 році львів’яни реєстрували петицію до Львівської міськради з проханням встановити у парках і скверах вбиральні. Згодом у більшості із них таки з’явились біотуалети, втім навіть тут не обійшлося без скандалу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів