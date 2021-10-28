У парку Івана Франка встановлять модульну вбиральню

У парку імені Івана Франка встановлять автоматичну модульну вбиральню. Це буде друга така вбиральня у центрі міста. Відповідне рішення 28 жовтня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Сучасну вбиральню облаштують на місці звичайного біотуалету, який розташований у парку Івана Франка біля недіючого підземного переходу з боку вул. Листопадового Чину.

У вбиральні будуть дві окремі кабіни, одна з яких – для людей з особливими потребами. Вона буде більшою за розміром, також тут передбачили й дитячий пеленальний столик.

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У скільки Львову обійдеться така нова вбиральня, у мерії поки не кажуть. Встановленням і приєднанням її до мереж має зайнятися «Львівводоканал», потім споруду передадуть на баланс ЛКП «Зелений Львів», яке опікується міськими парками.

Зазначимо, що це буде вже друга така сучасна модульна вбиральня. Першу збираються встановити на проспекті Свободи. На неї передбачили близько 4 млн грн.

Нагадаємо, ще у 2019 році львів’яни реєстрували петицію до Львівської міськради з проханням встановити у парках і скверах вбиральні. Згодом у більшості із них таки з’явились біотуалети, втім навіть тут не обійшлося без скандалу.

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