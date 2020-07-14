Володимир Данилюк: «На оренді біотуалетів для парків Львова депутати влаштували політичне шоу»

Директор ЛКП «Зелене місто» Володимир Данилюк про скандал зі встановленням 34 нових біотуалетів у парках Львова та нібито просування мерією «потрібної» фірми:

«У травні, коли епідемія коронавірусу пішла на спад і людям нарешті офіційно дозволили відвідувати парки, було прийнято рішення оперативно розставити біотуалети у львівських парках. Зазначу, що на обслуговуванні нашого підприємства є 16 парків. Йдеться, звісно, про оренду біотуалетів та їхнє обслуговування.

Було два претенденти. Власне, один із них – фірма «ТОІТОІ» [яка заявила, що її пропозиція була вигіднішою від конкурента, а також звинуватила Львівську міську раду у прописуванні умов тендеру під конкретну компанію]. Поясню, які наші аргументи, чому виграла не ця компанія.

Перше. Дійсно, ми співпрацювали з «ТОІТОІ». Два їхні туалети стояли біля меморіалу Небесної Сотні, на обслуговування яких надходило дуже багато негативних звернень на Гарячу лінію. Натомість з їхніми конкурентами [ТОВ «Проеко-сервіс»] співпрацювали наші колеги зі Стрийського парку, про них були лише позитивні відгуки.

Друге. Щодо самих туалетів. Кабінки «ТОІТОІ» старіші, яскраво-синього кольору, натомість у їхніх конкурентів біотуалети нові, та ще й сірувато-зеленого кольору. Тобто їхній зовнішній вигляд кращий і гарно вписується в парки. До того ж ішлося про доступність. У ТОІТОІ просто немає туалетів для людей з інвалідністю. А для нас це було важливо.

Третє. Про ціну. Деякі депутати заявляють про мільйонні збитки, про переплату розміром 1000 грн на туалеті. Але фактично ми переплатили по 100 грн за одні біотуалети і по 300 грн – за інші. Нагадаю, кабінок встановили 34 штуки. Де тут мільйонні збитки? Вважаємо, що різниця у 100 грн не є суттєвою, коли йдеться про якісне обслуговування.

Четверте. «ТОІТОІ» не має малогабаритної техніки для обслуговування біотуалетів, тільки на 7,5 тонн. Натомість у їхніх конкурентів вона була – на 3,5 тонни. Очевидно, що якби важка техніка їздила б парками, то нищила би прокладені доріжки.

П’яте. Компанія «ТОІТОІ» позиціонує себе так: «В Україні наша фірма розпочала свою діяльність зі Львова і, відповідно, наш центральний офіс у місті Лева є з 2000 року, де ми надаємо послуги вже понад 20 років». Але в офіційних документах, які компанія подавала нашому підприємству, реквізити і рахунки – у київської фірми. Тобто вони, обслуговуючи наш меморіал Небесної Сотні, податки платили у Києві. Для нас це теж було аргументом.

Оскільки туалети треба було встановити швидко, фактично за два дні, ми уклали прямі угоди з фірмою [ТОВ «Проеко-сервіс»]. І не за бюджетні кошти, а за кошти нашого підприємства і дочірніх підприємств ЛКП «Зелений Львів», які отримані з підприємницької діяльності. Так дозволяє закон.

На наступні місяці ми вирішили укладати оренду через систему Prozorro – це допорогова закупівля. «ТОІТОІ» мала право оскаржити наші дії у системі у визначений термін, тоді ми просто мусили б відреагувати на це. Але скарг не було, фірма зразу звернулась до депутатів. Тобто у законному полі вона вирішила не працювати.

Якщо фірма «ТОІТОІ», як стверджують депутати, має факти порушення вимог закону підприємством-замовником, вона має право звернутися в правоохоронні органи. В іншому випадку це виглядає як псування професійної репутації.

З огляду на все вищесказане, для нас абсолютно очевидно, що на оренді біотуалетів вирішили влаштувати політичне шоу. Розумію, період передвиборчий сприяє. Але навіть це не привід, поспішаючи, плутати цифри (1000 грн замість 100 грн) та факти (ЛКП «Зелений Львів» і ЛКП «Зелене місто» – це різні підприємства). Міські обранці мають як ніхто це знати.

Оренда біотуалетів, згідно з укладеними угодами (травень-червень):

ЛКП «Зелений Львів» – 11 шт – 37 600 грн;

ДП «Високий Замок» – 8 шт – 26 400 грн;

ДП «Личаківський Парк» – 3 шт – 9 600 грн;

ДП «Скнилівський Парк» – 8 шт – 25 600 грн;

ДП «Боднарівка» – 4 шт – 12 800 грн».

Фото: ЛМР