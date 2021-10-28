У Львові заборонили масові заходи та роботу закладів культури

З 30 жовтня у Львові заборонено проводити будь-які масові заходи та призупиняється робота закладів культури, навіть за умови вакцинації працівників. Водночас ТРЦ та заклади громадського харчування зможуть працювати, якщо вакциновано 100% персоналу. Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, з суботи, 30 жовтня, Львів переходить до червоної зони карантину, однак міська комісія ТЕБ і НС вирішила ввести ще низку обмежень. Зокрема, у місті заборонили роботу закладів культури ( кінотеатри, театри та музеї) та скасували будь-які масові заходи.

Заклади громадського харчування зможуть працювати лише за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів. Не більше 4 людей за столиком та до 50% заповненості приміщень.

Громадський транспорт може перевозити не більше 50% пасажирів від загальної пасажиромісткості. Вакцинація для водіїв та контролерів обов’язкова. Усі пільговики, окрім учасників бойових дій, можуть безкоштовно користуватись транспортом з 11:00 до 16:00 год.

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Торгові центри та ринки працюватимуть, якщо вакциновані всі працівники та відвідувачі. Спортзалам дозволили проводити лише індивідуальні заняття за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Салони краси та перукарні можуть працювати лише за умови повної вакцинації працівників та заповненості приміщень не більше ніж на 50%.

Окрім того, Рада єпископів Львова радить вірянам слухати службу онлайн, а тим, хто все ж вирішить піти до храму, рекомендують молитись на вулиці.

Додамо, що із понеділка, 1 листопада, всі школи міста переходять на дистанційне навчання. На онлайн-навчанні школи Львова пробудуть щонайменше два тижні, тобто до 14 листопада. Ближче до цієї дати рішення мають переглянути, зважаючи на ситуацію з Covid-19.

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