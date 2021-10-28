Найбільш знаковою книжкою Незалежності українці назвали «Справу Василя Стуса»

В Україні обирали найбільш знакову книгу Незалежності. Нею стала книга «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані. Про це йдеться на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.

Саме цю книгу обрали українці, голосуючи в проєкті «30 знакових книжок нашої Незалежності». Його мета – відзначити наймасштабніші здобутки української нації за історію її незалежності та переосмислити українську літературу й книжковий досвід незалежної України.

Найбільше голосів набрали книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» – 9535, «Триста поезій» та «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко – 8233 та 8086 голосів, відповідно.

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Наступні в списку – «Чорний ворон» Василя Шкляра – 6732 голосів; «Абетка» Івана Малковича – 6343 голосів.

«Особисто я абсолютно погоджуюсь з таким топ-30. Подібні конкурси вкрай вагомі для промоції читання загалом. Вони фокусують увагу на українській книзі, українських авторах. Хочу вірити, що більшість зі списку тридцяти увійдуть до плану обов’язкового прочитання кожним українцем. Бо знайомство з ними однозначно дасть поштовх читати українську книгу українського автора ще більше», – прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду щодо заборони розповсюдження цієї книги. Детальніше про те, чому Медведчук хотів заборонити книгу про Василя Стуса, читайте за посиланням.

Дарницький районний суд Києва торік 19 жовтня зобов’язав автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані та видавництво «Віват» видалити з твору інформацію про голову політради партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Згодом укладач книги, історик та журналіст Вахтанг Кіпіані повідомив, що на це рішення суду готують апеляцію. Книги розкупили протягом години опісля рішення суду про заборону їхнього розповсюдження. Згодом стало відомо, що новий наклад забороненої книги про Стуса вже запустили у друк.

Проте цьогоріч у березні Київський апеляційний суд скасував заборону поширення книги журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

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