В Україні вперше від Covid померли понад 700 людей

Впродовж минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу. При цьому 9 738 людей одужали та 734 померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом 25 жовтня в Україні провели майже 130 тисяч тестувань, які виявили 19 120 нових випадків Covid. До медзакладів госпіталізували 2 939 хворих на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 803 159 осіб; одужало – 2 390 112 осіб; летальних випадків – 64 936; проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Реклама партнерів

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.