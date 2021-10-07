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У «Дії» стали доступні «жовті» Сovid-сертифікати на Android: як їх отримати

Аліса Белей

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«Жовті» Сovid-сертифікати в додатку «Дії» вже доступні для користувачів смартфонів на Android. Такий сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від COVID. Про це йдеться на Telegram-каналі сервісу.

Додамо, раніше оновлення з «жовтим» сертифікатом було доступне тільки для iOS, бо у Мінцифрі чекали на підтвердження від Google Play.

Для того, щоб тримати Covid-сертифікат треба зробити бодай одне щеплення від коронавірусу.

Згенерувати документ можна у кілька кроків.

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Спершу потрібно авторизуватися на порталі «Дія». Далі натиснути «Послуги»‎, вибрати пункт «Covid-сертифікати»‎ та «Згенерувати сертифікат»‎.

Далі Дія.Підписом потрібно підписати заяву на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я до «Дії»‎.

Згенерувати Дія.Підпис дуже просто:

  • Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однотонному тлі та із яскравим освітленням.
  • Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.
  • Виконайте вказівки додатку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.
  • Система робить фінальне фото – і все. Отже, ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.

Після цього сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в «Дії»‎. Увесь процес займає кілька хвилин.

Фахівці радять: якщо додаток стоїть на смартфоні давно, то краще його поновити або навіть встановити заново.

«Жовтий» Covid-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення. Та допоможе на випадок карантинних обмежень та для мандрівок у деякі країни.

Додамо,  що ті, хто перехворіли на коронавірус зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.

Нагадаємо, впродовж середи, 6 жовтня, в Україні виявили 15 125 нових випадків коронавірусу. Водночас 4 380 людей одужали та 314 померли.

У МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Зараз «помаранчева» зона загрожує уже вісьмом областям, Львівщини серед них поки немає.

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