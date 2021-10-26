Через забудову Снопківського парку відкрили кримінал

За фактом самовільного будівництва на території Снопківського парку правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, 26 жовтня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території Снопківського парку у Львові проводяться незаконні, на думку заявниці, будівельні роботи, а саме – бетонування фундаменту.

На місці події правоохоронці виявили викопану траншею, частково заповнену бетоном, спецавтомобіль-бетонозмішувач та водія.

Реклама партнерів

За фактом захоплення земельної ділянки та самовільного будівництва у парку відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн), або арешт терміном до шести місяців.

Виявлений на місці події спецавтомобіль вилучено. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові виявили незаконне будівництво у Снопківському парку.

Також відомо, що міндовкілля погодило розширення Снопківського парку на 11 гектарів.

7 вересня 2020 року на сесії Львівської міської ради депутати погодили зміну меж Снопківського парку.

Також відомо, що у межах парку було два житлових будинки, на які є право власності, та на які видана ухвала 2010 року. На підставі ухвали створений кадастровий номер. Тому технічно ці ділянки не могли включити у парк, доки ці кадастрові номери не будуть скасовані.

Депутати Львівської обласної ради у вівторок, 13 липня 2021 року, підтримали рішення про зміну меж парку «Снопківський» у Львові. Площу парку збільшили на понад 11 га.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.