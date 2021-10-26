У Львові забудовують Снопківський парк

У Львові виявили незаконне будівництво у Снопківському парку. Про факт спроби бетонування котловану, розміром 15 на 15 метрів, повідомила журналіст та членкиня громадської Ради при УСБУ у Львівській області Галина Янко на своїй сторінці у Facebook.

На місце події викликали правоохоронців, адже невідомі почали лити бетон у центрі парку, не пред’являючи жодних дозвільних документів.

Про незаконні роботи у парку також повідомила міська інспекція держархбудконтролю.

«У Снопківському парку розпочали незаконні будівельні роботи. Просто посеред зеленої зони вирили котлован і заливають бетон… Інспекція ДАБК вже на місці. Викликали також представників Галицької райадміністрації та поліцію», – йдеться у повідомленні.

Додамо, парк «Снопківський» закладений у 1958 році між вулицями Стуса, Кримською та Зеленою. На його території росте понад 200 видів дерев і чагарників: каштан, клен, кипарис, дуб, береза, горобина, смерека, сосна, ліщина червонолиста, багряник японський, бирючина, сніжноягідник, туя західна й інші.

Раніше Львівський портал повідомляв, що міндовкілля погодило розширення Снопківського парку на 11 гектарів.

7 вересня 2020 року на сесії Львівської міської ради депутати погодили зміну меж Снопківського парку.

Також відомо, що у межах парку було два житлових будинки, на які є право власності, та на які видана ухвала 2010 року. На підставі ухвали створений кадастровий номер. Тому технічно ці ділянки не могли включити у парк, доки ці кадастрові номери не будуть скасовані.

Депутати Львівської обласної ради у вівторок, 13 липня 2021 року, підтримали рішення про зміну меж парку «Снопківський» у Львові. Площу парку збільшили на понад 11 га.

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