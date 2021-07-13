«Снопківський» парк у Львові розширили на понад 11 га

Депутати Львівської обласної ради у вівторок, 13 липня, підтримали рішення про зміну меж парку «Снопківський» у Львові. Площу парку збільшили на понад 11 га. Відповідне рішення підтримали 55 обласних депутатів, передає Львівський портал.

Фото: Твоє місто

Площу парку між вулицями Стуса, Кримською та Зеленою збільшать з 35,66 га до 47,19 га.

«Змінити межі і площу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» у м. Львові, збільшивши його площу до 47,1853 га за рахунок земель комунальної власності Львівської міської ради», – мовиться у рішенні депутатів.

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Межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» будуть чітко визначені, відповідні зміни внесуть у земельно-кадастрові облікові документи. Об’єкт перебуватиме під охороною Львівської міської ради.

Додамо, парк «Снопківський» закладений у 1958 році між вулицями Стуса, Кримською та Зеленою. На його території росте понад 200 видів дерев і чагарників: каштан, клен, кипарис, дуб, береза, горобина, смерека, сосна, ліщина червонолиста, багряник японський, бирючина, сніжноягідник, туя західна й інші.

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