ОСТАННІ НОВИНИ

42% жителів Західної України вважають, що Covid-вакцинація є засобом контролю над людством

Вероніка Рой

|

Понад 40% західних областей України вірять твердженню, що вакцинація проти коронавірусної інфекції – шлях до тотального контролю над людством. Про це свідчать результати дослідження соціологічної агенції Fama.

Водночас 14% переконані, що в церквах та храмах вірус не поширюється, оскільки це – святе місце. А 18% респондентів вірить, що алкоголь та часник – найкраща профілактика від COVID-19.

Разом з тим, 47% жителів Західної України вважають масову вакцинацію проти Covid ефективним шляхом виходу з пандемії, ще 40% згідні, що маски можуть стримувати епідемії. Також 67% опитаних переконані в ефективності дотримання соціальної дистанції.

Реклама партнерів

Натисніть на зображення для його збільшення

Опитування проводилося з 14 по 25 липня 2021 року. Участь в опитуванні взяли мешканці чотирьох областей західної України: Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької віком від 16 до 65 років.  Об’єм вибірки – 400 осіб. Максимальна теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою імовірністю 0,954 – 4,9%.

Як відомо, дослідження показують, що вакцинація від коронавірусної інфекції знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%. Це підтверджують і львівські медики. Вони зазначають, що 95% пацієнтів, які потрапляють до медзакладів у важкому стані, – невакциновані.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги. Також днями область побила добовий рекорд по зроблених Covid-щеплення. Так, протягом 20 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили 21 704 мешканцям.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів