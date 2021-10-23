42% жителів Західної України вважають, що Covid-вакцинація є засобом контролю над людством

Понад 40% західних областей України вірять твердженню, що вакцинація проти коронавірусної інфекції – шлях до тотального контролю над людством. Про це свідчать результати дослідження соціологічної агенції Fama.

Водночас 14% переконані, що в церквах та храмах вірус не поширюється, оскільки це – святе місце. А 18% респондентів вірить, що алкоголь та часник – найкраща профілактика від COVID-19.

Разом з тим, 47% жителів Західної України вважають масову вакцинацію проти Covid ефективним шляхом виходу з пандемії, ще 40% згідні, що маски можуть стримувати епідемії. Також 67% опитаних переконані в ефективності дотримання соціальної дистанції.

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Опитування проводилося з 14 по 25 липня 2021 року. Участь в опитуванні взяли мешканці чотирьох областей західної України: Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької віком від 16 до 65 років. Об’єм вибірки – 400 осіб. Максимальна теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою імовірністю 0,954 – 4,9%.

Як відомо, дослідження показують, що вакцинація від коронавірусної інфекції знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%. Це підтверджують і львівські медики. Вони зазначають, що 95% пацієнтів, які потрапляють до медзакладів у важкому стані, – невакциновані.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги. Також днями область побила добовий рекорд по зроблених Covid-щеплення. Так, протягом 20 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили 21 704 мешканцям.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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