Роботу центрів вакцинації пропонують продовжити у вечірній час

Через різке зростання захворюваності на Covid в Україні рекомендують переглянути графіки роботи центрів та пунктів вакцинації. Зокрема, пропонують продовжити їх роботу і у вечірній час. Про це під час онлайн-наради заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич, передає пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За словами Марії Карчевич, місцеві органи влади повинні відпрацювати оптимальну логістику для охочих щепитися, облаштувати зони очікування, скоротити час очікування. Зокрема, щоб уникнути останнього, заступниця міністра пропонує розділяти людей, які чекають на щеплення у «живій» черзі та тих, хто прийшов за попереднім записом.

«Потрібно віднайти можливість переглянути діючі графіки роботи центрів вакцинації , пунктів щеплень та за потреби організувати їх роботу у вечірні години, щоб люди мали змогу вакцинуватися після завершення робочого дня», – зауважила Марія Карчевич.

Керівникам системи управління сферою охорони здоров’я у регіонах доручили упродовж тижня провести моніторинги роботи центрів масової вакцинації та пунктів щеплення.

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Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

Вже другу добу поспіль на Львівщині вакцинується понад 20 тисяч людей. Так, у середу, 20 жовтня, область взагалі встановила новий рекорд – covid-щеплення зробили 21 704 мешканцю.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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