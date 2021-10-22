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На українців чекає ревакцинація від Covid у 2022 році

Наталя Дуляба

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У 2022 році українцям доведеться знову проходити курс повної вакцинації проти коронавірусу. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, ревакцинацію населення від коронавірусу планують почати з наступного року і, найімовірніше, щеплення українцям доведеться робити щороку.

Необхідність щорічної вакцинації у МОЗ пояснюють тим, що з часом імунітет слабшає, навіть у тих, хто зробив два необхідні covid-щеплення.

«Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він стає все менший і менший. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь», — сказав Кузін.

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Нагадаємо, наразі проти коронавірусу провакцинувались понад 6,8 мільйона українців.

Такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі. Тому міністр охорони здоров’я Олег Ляшко хоче, аби в Україні робили по 1,5 мільйона щеплень на добу. Ві каже, що це є абсолютно реально.

Додамо, що два необхідні covid-щеплення на Львівщині мають уже майже 400 тисяч мешканців. Загалом провакцинувати збираються половину населення – 1,5 мільйона людей.

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