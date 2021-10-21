Садовий розповів, що сповільнює ремонт вулиці Шевченка

Основною причиною сповільнення темпів ремонту на вулиці Шевченка у Львові є скальні породи, які виявив підрядник під час робіт. Проте обіцяють, що реконструкцію цієї вулиці не зупинятимуть навіть взимку. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, передає пресслужба Львівської міськради.

Як відомо, на вулиці Шевченка триває третій етап реконструкції: на ділянці від вул. Я. Мудрого до вул. Залізничної. Станом на сьогодні роботи тривають на відрізку від вул. Залізничної до вул. Яцкова.

«Зараз в роботі ділянка довжиною приблизно 540 м – тобто від вул. Залізничної до вул. Яцкова. Першу ділянку, від вул. Залізничної до вул. Єрошенка, плануємо завершити приблизно в час католицького Різдва і відкрити для руху транспорту. Особливості цієї ділянки вул. Шевченка, які сповільнюють темп, – це те, що на цьому всьому відрізку маємо змонтувати 27 великих камер для колекторів, деякі з яких будуть пролягати на глибині 10 м. Для облаштування однієї камери потрібно приблизно два з половиною тижні. Ці камери будуть приймати чотири вітки колектора», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

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Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, основна складність робіт, яка сповільнює темп, – це скальна порода ґрунту, яка залягає в напрямку прокладання колекторів. За сприятливих погодних умов та відсутності сильних морозів роботи не припинятимуть і взимку.

«У проєкті не було передбачено, що тут є залягання скальної породи – великі брили, які розміщені в напрямку колектора. Тому коли це виявили, проєктант мав все опрацювати, і на цей час роботи призупинилися. Також тут потрібно побудувати камери. Це як двокімнатна квартира на глибині 10 м. Однак, максимальний об’єм робіт має бути зроблений цього року. Якщо б не ця скальна порода, то, можливо, ми б експериментували з цілодобовим режимом роботи, проте її роздовбування завдає багато шуму. Тому працюємо лише весь світловий день, і якщо сильних морозів не буде, то не зупинятимемо роботи і взимку», – зазначив він.

Нагадаємо, вул. Т. Шевченка почали ремонтувати торік наприкінці січня. Всі роботи виконують у три черги, перша із них – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Його відкрили у середині серпня.

Додамо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

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Фото: ЛМР