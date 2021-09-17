З 20 вересня стартує ремонт ще однієї частини вулиці Шевченка

З 20 вересня до кінця року на ремонт закривають ще одну ділянку вул. Шевченка – від вул. Єрошенка до вул. Яцкова. Ремонтуватимуть ділянку від вул. Залізничної до вул. Яцкова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією заступника директора ЛКП «Львівавтодор» Євгена Калитича, з понеділка закривається ще одна невеличка ділянка дороги від вул. Єрошенка до вул. Яцкова, довжиною 250 м. На ділянці вул. Шевченка від вул. Залізничної до вул. Єрошенка вже закінчили роботи з заміни комунікацій та розпочинатимуть поверхневі роботи. Тож на ділянці до вул. Яцкова будуть відповідно приступати до робіт з заміни інженерних мереж.

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Як повідомляв Львівський портал, 1 червня розпочався третій етап реконструкції вул. Шевченка: на відрізку від вул. Я. Мудрого до вул. Залізничної. У зв’язку з цим ділянка вулиці перекрита для руху транспорту, а низка міських автобусних маршрутів курсують зі змінами.

Нагадаємо, вул. Т. Шевченка почали ремонтувати торік наприкінці січня. Всі роботи виконують у три черги, перша із них – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Його відкрили у середині серпня.

Додамо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

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Фото: ЛМР