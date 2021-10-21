На Тернопільщині від Covid померла тримісячна дитина

У Тернопільській області від ускладнень корнавірусної інфекції померла тримісячна дитина. Наразі епідеміологи проводять розслідування, щоб з’ясувати, як інфікувалася дитина. Про це Суспільному розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, це перша смерть немовляти від Covid в області.

«Вчора зареєстрований випадок смерті дитини два місяці і 29 днів. Діагноз «коронавірус» підтверджений посмертно. При житті діагноз не був встановлений. При розтині трупа дитини судмедексперт запідозрив, що це коронавірус. Були відібрані матеріали і лабораторно підтвердили COVID-19. Смерть у такому віці – це вперше ми зареєстрували. Наші колеги з Кременця зараз займаються епідрозслідуванням, щоб з’ясувати можливе джерело інфекції», – каже Паничев.

Як повідомляв Львівський портал, на початку вересня у Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день. А наприкінці вересня Covid забрав життя новонародженої жительки Івано-Франківської області.

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Нагадаємо, медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» рятують тримісячне немовля з коронавірусною інфекцією. Наразі дитина перебуває у реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легень.

Осіння хвиля коронавірусу частіше стала вражати дітей. Зокрема, на початку жовтня у львівському ОХМАДИТі встановили рекорд госпіталізацій за увесь час пандемії. Тоді у медзакладі перебував 41 пацієнт.

Також раніше медики заявляли, що перебіг коронавірусу у дітей змінився. Тепер інфекція має бурхливий розвиток інфекції.

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