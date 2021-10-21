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Чи можна робити Covid-щеплення людям з алергією?

Вероніка Рой

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За наявності в людини алергії, що не пов’язана з вакцинами, вакцинуватися від COVID-19 можна. Про це йдеться на сторінці Національної служби здоров’я України у Telegram.

«Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації проти COVID-19, бо вважають, що щеплення їм зашкодить. Алергія – це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов’язково треба», – зазначають у НСЗУ.

Не є протипоказом до вакцинації алергія на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо. Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.

Проте якщо ви знаєте, які саме алергени викликають у вас реакцію, то тоді краще ознайомити зі складом вакцини.

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Склад опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ (www.dec.gov.ua), на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Також можна запитати і у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо маєте алергію на один із компонентів, то не варто щепитися цією вакциною.

Раніше у МОЗ заявляли, що медичні протипоказання до вакцинації в Україні проти коронавірусу має менш як 1% людей. Про те, кому протипоказана вакцинація від Covid, читайте за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, медики радять робити щеплення після одужання від коронавірусу. Норми, яка б забороняла вакцинуватися протягом трьох місяців після того, як перехворіли на Covid, немає.

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