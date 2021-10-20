За добу від коронавірусу померли 495 українців

Станом на ранок середи, 20 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 18 912 нових випадків коронавірусу. Померли майже пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 679 185 людей. Протягом вівторка, 19 жовтня, діагноз встановили ще 18 912 новим хворим, серед них 435 медиків та 1447 дітей.

Одужали за останню добу 7605 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 495 хворих. Це вже другу добу поспіль фіксують таку значну кількість летальних випадків. А 18 жовтня Україна побила свій рекорд за весь час пандемії – за добу Covid-19 забрав життя аж 538 громадян. У розрізі регіонів найбільше хворих померло саме на Львівщині.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 61 843 людини, натомість одужали 2 344 799 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Одеська – 1606/6405

Дніпропетровська – 1253/8144

Харківська – 1242/6254

Запорізька – 1225/4242

Донецька – 1040/3838

м. Київ – 1023/7670

Хмельницька – 954/3010

Херсонська – 947/1838

Львівська – 943/5423

Полтавська – 935/3745

Сумська – 912/2106

Рівненська – 782/2622

Луганська – 742/1372

Житомирська – 640/2581

Чернівецька – 622/1582

Тернопільська – 588/1595

Київська – 562/3611

Черкаська – 544/2204

Волинська – 496/2058

Івано-Франківська – 446/2471

Вінницька – 444/3111

Миколаївська – 437/2623

Закарпатська – 239/2046

Чернігівська – 178/1990

Кіровоградська – 112/1905

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже п’ять областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська.

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