На Львівщині куплять квартири ще для семи дітей-сиріт

З бюджету розвитку області виділять 1,3 млн грн для того, щоб придбати квартири для семи дітей-сиріт зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Під час засідання, 19 жовтня, члени регіональної комісії з питань забезпечення житлом дітей сиріт підтримали пропозиції п’яти територіальних громад, щодо виділення коштів з обласного бюджету на співфінансування закупівлі семи квартир дітям-сиротам.

Начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, зазначив, що загальна вартість квартир – 3,1 млн грн, з яких кошти обласного бюджету виділять – 1,3 млн грн.

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод розповів, що решту – 1,8 млн грн, на чотири однокімнатні, дві двокімнатні квартири та будинок дофінансують: Городоцька міська рада, Стрийська, Мостиська, Червоноградська РДА спільно з Радехівською міською радою.

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«Придбання житла здійснюється у межах Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021 – 2025 роки. З початку року вже закуплено 18 квартир для 20 дітей-сиріт», – зауважив Володимир Лис.

Нагадаємо, що на Львівщині також діє регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Кошти на придбання помешкання цій категорії населення щороку виділяє область, втім фінансово також долучаються й органи місцевої влади.

Протягом 2021 року на Львівщині збираються купити квартири щонайменше 30 дітям-сиротам. Торік у межах цієї програми для 33 дітей придбали 25 помешкань.

Додамо, що на придбання житла мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їхнього числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. За останніми офіційними даними, зараз на черзі «стоять» майже чотири сотні таких осіб.

Також раніше Львівський портал писав, що на Львівщині для 43 дітей-сиріт придбають житло за майже 17 млн грн, а для ще чотирьох дітей-сиріт виділять понад 600 тисяч гривень.

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