На Львівщині для 43 дітей-сиріт придбають житло

На придбання житла для дітей-сиріт на Львівщині витратять майже 17 млн грн. За ці кошти власне помешкання отримають ще 43 дитини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

На купівлю житла для дітей-сиріт Львівщина отримала 16,8 млн грн субвенції з держбюджету. У вівторок, 3 серпня, спеціальна регіональна комісія розподілила ці кошти між місцевими бюджетами.

Відтак власне помешкання цьогоріч отримають 43 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Розподіл за громадами області виглядає так:

зі Львівської територіальної громади – 25 дітей,

з Червоноградської територіальної громади – 8 дітей,

з Бібрської територіальної громади – 4 дитини,

з Бісковицька територіальної громади – 2 дитини,

з Рудківської територіальної громади – 2 дитини,

з Перемишлянської територіальної громади – 1 дитина,

з Ралівської територіальної громади – 1 дитина.

Нагадаємо, що на Львівщині також діє регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Кошти на придбання помешкання цій категорії населення щороку виділяє область, втім фінансово також долучаються й органи місцевої влади.

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Протягом 2021 року на Львівщині збираються купити квартири щонайменше 30 дітям-сиротам. Торік у межах цієї програми для 33 дітей придбали 25 помешкань.

Додамо, що на придбання житла мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їхнього числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. За останніми офіційними даними, зараз на черзі «стоять» майже чотири сотні таких осіб.

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