На Львівщині куплять квартири для ще чотирьох дітей-сиріт

З бюджету розвитку області виділять понад 600 тисяч гривень для того, щоб придбати квартири для чотирьох дітей-сиріт зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Під час засідання члени регіональної комісії з питань забезпечення житлом дітей сиріт підтримали пропозиції чотирьох територіальних громад, щодо виділення коштів з обласного бюджету на співфінансування закупівлі чотирьох квартир дітям-сиротам.

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод зазначив, що на придбання чотирьох однокімнатних квартир буде виділено 648 тисяч гривень з бюджету розвитку, у межах обласної програми закупівлі житла для дітей-сиріт. Решту дофінансують Бісковицька, Стрийська, Солонківська громади та Червоноградська РДА.

«Загалом від початку року з обласного бюджету Львівська обласна рада, шляхом співфінансування долучилася до придбання 15 осель для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, на понад 4 мільйони гривень. Також обласна комісія затвердила перелік з 43 осіб, з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 35+ років, яким закуплять житло за гроші державного бюджету. Загалом йдеться про 16,77 млн гривень з держбюджету», – повідомив Юрій Холод.

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Як повідомляв Львівський портал, протягом 2021 року на Львівщині збираються купити квартири щонайменше 30 дітям-сиротам. Торік у межах цієї програми для 33 дітей придбали 25 помешкань.

Додамо, що на придбання житла мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їхнього числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. За останніми офіційними даними, зараз на черзі «стоять» майже чотири сотні таких осіб.

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