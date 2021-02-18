На Львівщині щонайменше 30 дітей-сиріт цьогоріч отримають житло

Для придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на Львівщині Львівська облрада виділила 8 млн грн з обласного бюджету. На сесії депутати затвердили Регіональну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2021 – 2025 роки. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За виділені кошти планують придбати щонайменше 30 житлових об’єктів. Закупівля здійснюється за умовами співфінансування з місцевими бюджетами, відповідно до індексу податкоспроможності громади. До слова, торік у межах цільової програми забезпечили житлом 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За майже 13 млн грн закупили 25 помешкань. З місцевих бюджетів спів фінансування у 2020 році склало близько 6 млн грн.

Зазначимо, що право на придбання житла мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку.

За словами начальника Служби у справах дітей ОДА Володимира Лиса, на сьогодні у Львівській області 399 дітей перебувають на обліку як такі, що потребують покращення житлових умов. Загалом зареєстровано 2 251 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

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