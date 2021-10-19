Львівщина – серед лідерів в Україні за кількістю проваджень через підробку Covid-документів

З початку року в Україні відкрили понад 700 проваджень через підроблені сертифікати про вакцинацію та довідки про проходження тестування на коронавірус. Серед лідерів опинилася і Львівщина, тут відкрили 75 проваджень через підробку Covid-документів. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

У поліції нагадують, що нині практично всі регіони України перебувають у «червоній» та «помаранчевій» зонах епіднебезпеки. Відповідно там діють посилені карантинні обмеження, яких повинні дотримуватися всі громадяни. Виключення є лише для тих осіб, які вакциновані або мають чинний негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко, зауважив, що зараз з’являється попит на підроблені COVID-документи, оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину.

«На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету. Врешті для того, аби виключити будь-які зловживання, поліція відстежує та документує усі факти надання послуг з фальшування медичних документів, пов’язаних з COVID-19. Зокрема лише минулого тижня ми провели 35 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві. Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більше 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два телеграм-канали, через які здійснювали замовлення», – розповів Ігор Клименко.

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Також упродовж минулого тижня слідчими та дізнавачами Нацполіції розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них більше 70 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.

Загалом з початку року відкрито понад 730 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (207), в Києві (98), Рівненській та Львівській (по 75) областях.

«Загалом у 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. Всього з початку року до суду направлено 77 обвинувальних актів про вчинення майже 300 кримінальних правопорушень. І на сьогодні судами першої інстанції упродовж останнього місяця ухвалено понад 10 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, зокрема під час перетину державного кордону. Винним особам призначено покарання у вигляді штрафів. Нагадую, що кримінальну відповідальність будуть нести і ті, хто фальшує документи, і ті, хто їх використовує», – додав голова Нацполіції.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на Львівщині викрили підробку ПЛР-тесту із держлабораторії. Невідомі підробили результат ПЛР-тесту на бланку Львівського обласного лабораторного центру, якого сьогодні вже не існує.

Нагадаємо, на Львівщині вже неодноразово викривали шахраїв, що масово продавали фальшиві ПЛР-тести. Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження.

У липні на такій схемі у Львові погоріли окремі туроператори, які пропонували своїм клієнтам фальшивий ПЛР-тест, аби ті могли вільно поїхати на відпочинок. А нещодавно на підробці ПЛР-тестів у Львові викрили ще й стоматолога. Він входив до групи із кількох осіб, яка вела такий «бізнес».

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