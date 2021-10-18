Стало відомо, чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні не планують вводити загальнонаціональний локдаун. Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова Радуцького.

За його словами, сьогодні в Україні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини, що «дозволяє працювати країні в адаптивному карантині».

Він зазначив, що центральна влада запроваджує лише «жовтий» і «помаранчевий» рівень епіднебезпеки.

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«Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки «жовтий» рівень небезпеки – це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем» – заявив Радуцький.

Нагадаємо, з понеділка, 18 жовтня, у Львові та області посилили карантинні обмеження. Відтепер щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.

Посилення карантину зумовлене тим, що протягом останніх тижні ситуація із коронавірусною інфекцією у Львові та в області стрімко погіршується. Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності на Львівщині перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих в області зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 56%. Загалом пацієнтів госпіталізують у 21 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Пік нової хвилі коронавірусу очікують з кінця жовтня до середини листопада. Про це під час брифінгу 18 жовтня повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін.

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