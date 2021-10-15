У День захисників на Львівщині зробили лише 1131 щеплення

Протягом четверга, 14 жовтня, проти коронавірусу провакцинувався лише 1131 мешканець Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, 14 жовтня, у День захисників, який був державним вихідним, covid-щеплення на Львівщині зробила лише 1131 людина. 398 із них отримали другу дозу препарату, відтак вже є повністю провакциновані.

Левову частку щеплень, понад 700, зробили саме у Львові, решту – в області.

Загалом цього дня на Львівщині працювали 6 центрів вакцинації та 18 пунктів щеплення. Детальний графік роботи на 11-17 жовтня можна переглянути тут.

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Водночас у мерії кажуть, що у Львові – ажіотаж із охочих зробити щеплення. Через це 15-17 жовтня у місті працюватимуть додаткові центри вакцинації.

Зазначимо, повний курс вакцинації на Львівщині вже пройшли понад 373 тисячі мешканців. А загалом проти коронавірусу збираються провакцинувати половину населення області – 1,5 мільйона людей.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили американською вакциною Pfizer – 340 576, далі йде китайська CoronaVac, якою провакцинувались 212 269 людей, Moderna – 150 423 особи, Astra Zeneca – 117 093 та Covishield – 38 403.

Нагадаємо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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