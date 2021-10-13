Невакцинованих вчителів відсторонять від роботи без зарплати

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко нагадав, що освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи.

«Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей», – зазначив міністр.

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Також, щоб зменшити темпи поширення коронавірусу, МОЗ ініціює дострокові канікули.

«Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості необов’язкових соціальних контактів», – повідомив Віктор Ляшко.

Зазначимо, що МОЗ ввело обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та їхніх територіальних органів; усіх освітніх закладів (дитсадки, школи, виші, профтехи).

Для представників цих професій щеплення проти коронавірусу стануть обов’язковими з 8 листопада. Тих, хто не зголоситься робити щеплення, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати. Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання.

Як писав Львівський портал, вакцинувати від коронавірусу освітян, соціальних працівників, водіїв громадського транспорту, комунальників у Львові організовано почали ще у квітні.

Щодо Львівщини, то наразі відомо, що проти Covid-19 провакцинували 23% перевізників. Це водії громадського транспорту та персонал обласного управління траснпорту.

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