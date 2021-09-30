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На Львівщині вакцинували 23% перевізників

Ольга Денисяка

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У Львівській області щеплення проти коронавірусу отримали 23% перевізників. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління транспорту та зв’язку ЛОДА Степан Рудницький, передає Львівський портал.

За його словами, у проєкті наказу МОЗ про перелік професій, які підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, немає працівників транспортної сфери. Однак, незважаючи на це перевізники області активно вакцинуються, аби продовжувати працювати у разі посилення карантину.

Так, станом на кінець минулого тижня, тобто 24 вересня, вакцинували близько 23% працівників. Це – водії та персонал управління транспорту.

«В проєкті наказу МОЗ в переліку немає перевізників. Однак ми розуміємо, що транспортна галузь може бути наступною ( в переліку професій, яким потрібно обов’язково вакцинуватись, -ред)  Тому для того, аби галузь працювала навіть у «червоному» та «помаранчевому» рівнях карантину, ми працюємо над вакцинацією працівників», – заявив Степан Рудницький.

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Окрім того, він додав, що з середини жовтня перевізників ретельніше перевірятимуть на дотримання всіх вимог карантину.

Нагадаємо, МОЗ України підготувало перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. Мова йде про освітян та чиновників. Уникнути щеплення зможуть лише ті, хто має протикпоказання.

Раніше Львівський портал повідомляв, що протипоказання до Covid-вакцинації має менш як 1% українців.

У МОЗ пояснили, кому видаватимуть довідки про протипоказання до Covid-вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.

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