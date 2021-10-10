За добу в Україні вакцинували 66 тисяч людей

У суботу, 9 жовтня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 66 053 людини. Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані – 31 870 людей. Про це Львівському порталу повідомили в Міністестві охорони здоров’я.
Протягом доби працювали: 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення; 378 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 644 843 щеплення.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Як писав Львівський портал, медики кажуть, захистити від Covid може вакцинація. За їх словами, вона вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.
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Ольга Денисяка