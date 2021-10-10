В Україні побільшало «помаранчевих» зон

Станом на 10 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесли вже 16 областей. Про це свідчать дані МОЗ.

Ще вчора, 9 жовтня, до помаранчевої зони епідемічної небезпеки було віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку і Чернігівську області, загалом – 15.

10 жовтня до переліку додалися Волинська й Одеська області, а Київська область стала «жовтою». Таким чином, станом на ранок неділі в Україні вже 16 «помаранчевих» областей.

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Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Зараз «помаранчева» зона загрожує уже вісьмом областям, Львівщини серед них поки немає.

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