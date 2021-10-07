Львівським «муніципалам» дали 17 млн грн

Сесія Львівської міськради затвердила фінансування ЛКП «Муніципальна варта» до кінця 2021 року. На роботу протягом травня-грудня підприємство отримає більше 17 млн грн. «За» відповідні ухвали 7 жовтня проголосували 47 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

На травень-вересень за охорону 15 об’єктів депутати ще в липні спочатку дали 6,49 млн грн, а тепер під приводом «технічних правок» внесли зміни до ухвали, збільшивши фінансування уже до 10,82 млн грн.

Також сесія затвердила фінансування до кінця 2021 року, передбачивши «муніципалам» 6,52 млн грн на жовтень-грудень. За ці гроші вони мають охороняти також 15 об’єктів, зокрема Львівської міськради, районних адміністрацій, всіх ЦНАПів, лікарні швидкої допомоги, Шевченківського гаю, Парку культури, Меморіалу Героям Небесної Сотні та інших.

Загалом за охорону комунальних об’єктів у травні-грудні, тобто за вісім місяців, підприємство отримає 17,34 млн грн.

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Зазначимо, ще фактично з літа 2020 року депутати відмовились наперед «вливати» у «муніципалів» значні суми. При затвердженні бюджету Львова на 2021 рік підприємству не затвердили річного фінансування, а дали грошей на роботу протягом січня-лютого.

Згодом у мерії засумнівались у калькуляції послуг «Муніципальної варти». За охорону об’єктів у березні-квітні підприємство просило понад 5 млн грн, яких міська рада не дала. Після перерахунку виконавчий комітет таки виділив 4,3 млн грн.

Нагадаємо, що депутати Львівської міськради вже неодноразово наголошували на доцільності існування ЛКП «Муніципальна варта». Це питання особливо гостро постало після випадку, коли «муніципалів» викрили на тіньовому заробітку від охорони приватних об’єктів.

Влітку минулого року «Муніципальну варту» викрили на «лівому» заробітку. За версією слідства, підприємство охороняло приватні об’єкти, не оформляючи жодних договорів та отримуючи оплату виключно готівкою. При цьому ЛКП паралельно отримувало кошти з міського бюджету. Посадовців «Муніципальної варти» обвинувачують у розтраті 300 тисяч гривень бюджетних коштів. Справу вже скерували до суду.

Після цього викриття депутати зареєстрували проєкт ухвали про ліквідацію «Муніципальної варти», але на захист підприємства стали чиновники Львівської міськради.

Як писав Львівський портал, торік робота комунальної охорони Львову обійшлася більше ніж у 25 млн грн.

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