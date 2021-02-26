У Садового засумнівались у роботі «муніципалів»

У Львівській міській раді засумнівались у розрахунках на оплату праці, які подало керівництво ЛКП «Муніципальна варта», та задумались над можливістю залучення до охорони комунальних об’єктів державної поліції охорони. Про це йшлося у п’ятницю, 26 лютого, під час засідання виконавчого комітету, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком мав затвердити фінансування роботи ЛКП «Муніципальна варта» на березень-квітень. На двомісячну охорону близько 20 комунальних об’єктів підприємство просило трохи більше 5 млн грн.

Втім у членів виконавчого комітету виникли запитання щодо методики розрахунку вартості охорони кількох об’єктів. Зокрема, їх збентежило, що роботу 6 «мунципалів» у Шевченківському гаю оцінили трохи більше ніж в 1 млн грн, а роботу 12 «мунципалів» у лікарні швидкої допомоги – лише у 1,3 млн грн.

«Як так? На шість людей – 1 мільйон 40 тисяч гривень, а на дванадцятьох – 1 мільйон 390 тисяч гривень. На Львівську міську раду передбачили чотирьох працівників «Муніципальної варти», а тут грошей потрібно 463 тисячі гривень. Це по-різному оплачується робота цих працівників? Одні отримують у 2,5 рази більше, ніж інші? Не можу зрозуміти», – сказав секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак.

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Своєю чергою начальник управління безпеки міста Юрій Діль не зміг чітко пояснити, яким чином проводили розрахунки. Втім він заявив, що до кожного працівника «Муніципальної варти» застосовують різні коефіцієнти, які впливають на його оплату праці.

«Всі розрахунки проводили згідно з тарифами ЛКП «Муніципальна варта». Можливо, що це були різні коефіцієнти тарифікації. Тобто щодо працівників діє тарифна сітка. І скажімо, охорона першого, другого чи третього розрядів, має різні вимоги до самого працівника», – розповів Юрій Діль.

Цій ситуації здивувався й міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що сам не може пояснити, як у цьому випадку проводила розрахунки «Мунципальна варта».

«Якщо є логічні запитання, а на них немає відповіді, значить, щось тут не так… Наша «Муніципальна варта» дає оптимальну ціну, але на це питання (розрахунку вартості роботи на березень-квітень, – ред.) у мене самого відповіді немає», – відзначив Садовий.

Зазначимо, що депутати Львівської міськради вже неодноразово наголошували на доцільності існування ЛКП «Муніципальна варта». Це питання особливо гостро постало після випадку, коли «муніципалів» викрили на тіньовому заробітку від охорони приватних об’єктів.

«Ми неодноразово дискутували про те, чи не краще нам залучити державну службу охорони. Постійно наводились аргументи, що вона є набагато дорожча, ніж «Муніципальна варта». Але з такими розрахунками я не до кінця вже в тому впевнений. Так, якщо говорити про десятьох «муніципалів» і 10 працівників поліції охорони, то так, остання буде дорожчою. Але наскільки я знаю, що перевага державної поліції охорони у тому, що вона може не залучати зразу всіх працівників, а використовує тривожні кнопки. Тому якщо на об’єкті буде, наприклад, двоє працівників поліції і тривожна кнопка, за допомогою якої при потребі залучатимуть тривожні групи, то це буде значно дешевше», – підкреслив Маркіян Лопачак.

Зі свого боку Андрій Садовий погодився і додав, що ця ідея «має право на життя».

Відтак «Муніципальну варту» відправили перевіряти свої розрахунки, а також вирішили створити робочу групу, яка має з’ясувати, чи буде вигідніше Львівській міськраді перейти на послуги державної Поліції охорони у Львівській області. Остання, до речі, є єдиною охоронною структурою в Україні, яка має право застосовувати вогнепальну зброю.

Нагадаємо, на «лівому» заробітку комунальну «Муніципальну варту» у Львові викрили влітку минулого року. За версією слідства, підприємство охороняло приватні об’єкти, не оформляючи жодних договорів та отримуючи оплату виключно готівкою. При цьому ЛКП паралельно отримувало кошти з міського бюджету. Посадовців «Муніципальної варти» обвинувачують у розтраті 300 тисяч гривень бюджетних коштів. Справу вже скерували до суду.

Після цього викриття депутати зареєстрували проєкт ухвали про ліквідацію «Муніципальної варти», але тоді на захист підприємства стали чиновники Львівської міськради.

Втім фактично відтоді депутати відмовились наперед «вливати» у «мунципалів» значні суми. При затвердженні бюджету Львова на 2021 рік підприємству не затвердили річного фінансування, а дали грошей на роботу протягом січня-лютого.

Як писав Львівський портал, ЛКП «Муніципальна варта» фінансується з бюджету міста. Так, на три перші місяці 2020 року підприємству дали майже 7 млн грн, а на наступні дев’ять місяців – понад 18 млн грн. Таким чином робота комунальної охорони торік Львову обійшлася більше ніж у 25 млн грн.

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