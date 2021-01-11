Поліція розповіла деталі про корупційні схеми львівських «муніципалів»

Правоохоронці завершили досудове розслідування та з’ясували деталі корупційної схеми «муніципалів», які охороняли об’єкти на приватне замовлення та разом з тим отримували зарплату з бюджету Львова. Таким чином посадовці підприємства розікрали 300 тисяч гривень місцевого бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції України.

У червні минулого року прокуратура викрила незаконну діяльність ЛКП «Муніципальна варта». Зокрема, підприємство створене Львівською міською радою, протягом 3 місяців без жодних договорів забезпечувало охорону майданчику з продажу вживаних авто.

За даними слідства, посадовці комунального підприємства не лише надавали послуги без належного оформлення договірних відносин, а й проводили розрахунки виключно у готівковій формі.

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«Для цього під надуманими приводами фігуранти відмовляли суб’єктам господарювання в укладанні офіційних угод, схиляючи їх до надання неправомірних вигод та неофіційної співпраці. Задля надання охоронних послуг на необлікованих об’єктах представники «Муніципальної варти» зменшували кількість охоронців на об’єктах міської ради та інфраструктурних об’єктах м. Львів», – йдеться в повідомленні.

Також у поліції з’ясували, що для того, аби приховати свою діяльність, іноді зловмисники все ж таки укладали договори про надання охоронних послуг.

«Пропонували «свої» охоронні фірми, які фактично послуг не надавали, їх виконували виключно силами та засобами комунального підприємства. Кошти за роботу перераховувалися на рахунки «своїх» комерційних структур», – розповідають у поліції.

В ході досудового розслідування поліцейські зібрали матеріали, які підтверджують причетність посадових осіб комунального підприємства та двох фірм до протиправної діяльності. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди сягає 160 тисяч гривень, а сума привласнених коштів місцевого бюджету – 300 тисяч гривень.

У прокуратурі повідомлили, що до організації такої схеми причетний директор комунального підприємства зі своїм заступником та двома керівниками відділів. Вони є мешканцями Львова, Винників та Брюховичів віком від 27 до 39 років.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо семи осіб скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, з 2019 року директором ЛКП «Муніципальна варта» є Павло Пец.

У міськраді Львова відразу після викриття схеми повідомили, що усіх працівників ЛКП «Муніципальна варта», які були затримані правоохоронцями, тимчасово відсторонили від роботи до з’ясування обставин.

Нагадаємо, ЛКП «Муніципальна варта» займається забезпеченням на території міста законності, правопорядку. Кошти на зарплати «муніципалів» виділяють із бюджету Львова.

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