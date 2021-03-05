«Муніципалам» таки дали грошей на охорону, але менше ніж просили

На двомісячну охорону кількох десятків комунальних об’єктів ЛКП «Муніципальна варта» отримає із бюджету 4,3 млн грн. Відповідне рішення у п’ятницю, 5 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, в «Муніципальній варті» переглянули розрахунки вартості двомісячної охорони низки комунальних об’єктів у Львові. На березень-квітень спершу підприємство просило понад 5 млн грн, але калькуляція послуг викликала сумнів у членів виконавчого комітету, тому на попередньому засіданні грошей «муніципалам» не дали.

Тепер «Муніципальній варті» затвердили нові суми фінансування на березень-квітень – більше 4,3 млн грн. За ці гроші підприємство має забезпечити охорону майже трьох десятків об’єктів: Львівської міськради, районних адміністрацій, всіх ЦНАПів, лікарні швидкої допомоги, Шевченківського гаю, Парку культури та інших.

Також під час засідання виконкому до переліку об’єктів з голосу внесли ще й Інспекцію ДАБК м. Львова, на її двомісячну охорону заклали близько 120 тисяч гривень.

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Зазначимо, що депутати Львівської міськради вже неодноразово наголошували на доцільності існування ЛКП «Муніципальна варта». Це питання особливо гостро постало після випадку, коли «муніципалів» викрили на тіньовому заробітку від охорони приватних об’єктів.

Влітку минулого року «Муніципальну варту» викрили на «лівому» заробітку. За версією слідства, підприємство охороняло приватні об’єкти, не оформляючи жодних договорів та отримуючи оплату виключно готівкою. При цьому ЛКП паралельно отримувало кошти з міського бюджету. Посадовців «Муніципальної варти» обвинувачують у розтраті 300 тисяч гривень бюджетних коштів. Справу вже скерували до суду.

Після цього викриття депутати зареєстрували проєкт ухвали про ліквідацію «Муніципальної варти», але тоді на захист підприємства стали чиновники Львівської міськради.

Втім фактично відтоді депутати відмовились наперед «вливати» у «мунципалів» значні суми. При затвердженні бюджету Львова на 2021 рік підприємству не затвердили річного фінансування, а дали грошей на роботу протягом січня-лютого.

Як писав Львівський портал, ЛКП «Муніципальна варта» фінансується з бюджету міста. Так, на три перші місяці 2020 року підприємству дали майже 7 млн грн, а на наступні дев’ять місяців – понад 18 млн грн. Таким чином робота комунальної охорони торік Львову обійшлася більше ніж у 25 млн грн.

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