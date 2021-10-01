На Львівщині винесли перші вироки за підробку Covid-сертифікатів про вакцинацію

У Львівській області винесли перші в Україні вироки, що стосувалися підробки Covid-сертифікат про вакцинацію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«На Львівщині винесені перші вироки українцям, які намагались потрапити до Польщі з підробленими COVID-сертифікатами про вакцинацію. Всім звинуваченим присудили штраф у 850 гривень», – написав Михайло Радуцький.

Водночас, як інформує Zaxid.net, перші в Україні вироки за підробку COVID-сертифікатів про вакцинацію виніс Жовківський районний суд. Зокрема, за фальшиві документи оштрафували мешканця Івано-Франківщини та жительку Хмельницького, які підробили ковід-сертифікати і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

Михайло Радуцький зауважив, що в Україні цього року відкрито 350 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, або свідоцтв про вакцинацію. Він зазначив, що вже наступного тижня у парламенті планують розглянути пропозиції МОЗ щодо посилення відповідальності за підробку і результатів тестів, і сертифікатів про вакцинацію.

Реклама партнерів

«Приєднуюсь до заклику МОЗ, адресованому всіх українців. Повідомляйте про факти підробки, які стали вам відомі. Не залишайтесь байдужими. Фальшований тест або сертифікат – це кримінальний злочин, який може стати причиною загибелі людини», – каже Михайло Радуцький.

Він закликав повідомляти про факти підробок документів про вакцинацію:

до Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536;

до Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: pg.np[email protected];

до Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: [email protected] або, заповнивши форму зворотнього зв’язку: ticket.cyberpolice.gov.ua;

до Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: [email protected];

доСлужби безпеки України за телефоном довіри – 0 800 501 482;

до Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 – 0 800 60 20 19.

Як писав Львівський портал, на Львівщині неодноразово викривали зловмисників, які підробляли негативні ПЛР-тести та навіть міжнародні сертифікати про вакцинацію проти Covid-19.

Про фальшиві covid-сертифікати говорять й прикордонники. Лише за кілька тижнів на кордоні з Польщею та львівському аеропорту виявили 37 фейкових документів про вакцинацію. Найбільше таких випадків – в пункті пропуску «Краківець».

Також нещодавно Міністерство охорони здоров’я закликало місцеву владу відстороняти від посади керівників тих медзакладів, де виявлять підробку сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.