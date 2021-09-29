Підробка covid-свідоцтв: місцеву владу закликали взятися за керівництво медзакладів

Міністерство охорони здоров’я закликало місцеву владу відстороняти від посади керівників тих медзакладів, де виявлять підробку сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Схеми підроблення документів про covid-вакцинацію вже викрили на Черкащині, Буковині та Дніпропетровщині. За справу взялися правоохоронці, які проводять розслідування.

Своєю чергою у МОЗ ініціюють відсторонення не лише медперсоналу, причетного до фальшивих сертифікатів, а й керівництво такого закладу.

«Наразі на низку лікарів відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, – об’єднаних територіальних громад – із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях», – прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Поновитись на посаді головний лікар медзакладу зможе, якщо слідство доведе його непричетність до таких махінацій.

Якщо медустанова повторно попадеться на підробці сертифікатів про вакцинацію, то МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії та розриву контракту з НСЗУ, що означатиме припинення фінансування з держбюджету, а кошти на існування закладу потрібно буде шукати місцевій владі.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за підробку свідоцтв про вакцинацію проти Covid-19. І на громадян, і на медиків, і на інших організаторів такого «бізнесу» чекають штрафи до 170 тисяч гривень, позбавлення посад та навіть тюрма. Детальніше читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, на Львівщині неодноразово викривали зловмисників, які підробляли негативні ПЛР-тести та навіть міжнародні сертифікати про вакцинацію проти Covid-19.

Про фальшиві covid-сертифікати говорять й прикордонники. Лише за кілька тижнів на кордоні з Польщею та львівському аеропорту виявили 37 фейкових документів про вакцинацію. Найбільше таких випадків – в пункті пропуску «Краківець».

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