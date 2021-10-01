Україна повністю перейшла на е-лікарняні

В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров’я видаватимуть електронні лікарняні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомиляє Міністерство охорони здоров’я України.

У червні цього року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні. До єдиної інформаційної медичної системи за цей час вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформували майже мільйон е-лікарняних.

«Електронні лікарняні — це прозорий, зручний для пацієнта і підзвітний для лікаря процес фіксації надання медичних послуг та подальших страхових виплат. Пацієнту більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину. На сьогодні уже створено більше 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 991 закладі 47 тисячами лікарів», — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Україна переходить на е-лікарняні. У червні 2021 року сервіс електронних лікарняних запустили. Утім 31 серпня стало відомо, що МОЗ довелося відтермінувати повну відмову від паперових лікарняних.

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