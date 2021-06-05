ОСТАННІ НОВИНИ

Україна переходить на е-лікарняні

Вероніка Рой

|

До кінця літа в Україні відбуватиметься перехід на е-лікарняні. А вже 1 вересня 2021 вони у повній мірі мають запрацювати в усіх закладах охорони здоров’я. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року. До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

«Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності. Рішення про вид документу, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ. Відповідний наказ про «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» вже підписаний та пройшов експертизу Мін’юсту», – пояснює очільник МОЗ.

Він переконаний, що запроваджені зміни не можуть запрацювати відразу, для цього потрібний час, навчання та роз’яснення для медичних працівників та усіх, хто дотичний до цього процесу.

Реклама партнерів

«Але, хочу запевнити, що ми зі свого боку готові підтримувати та додатково пояснювати за потреби. Адже Міністерство йде до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний», – наголошує Ляшко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...