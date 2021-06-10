В Україні запрацювали електронні лікарняні

В Україні запустили масштабний сервіс електронних лікарняних. Упродовж літа діятиме перехідна модель, а з вересня усі медзаклади повинні перейти на електронні лікарняні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом сервіс спрямований на полегшення життя пацієнтів, лікарів та роботодавців. Відтепер отримати лікарняний лист значно простіше. Пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом. Після того пацієнт отримує про це повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності — саме той документ, за яким нараховують виплати. про це пацієнт також отримає повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

Слід зауважити, що до Пенсійного фонду потрапить лише інформація, потрібна для нарахування виплат, зокрема, причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Як для Пенсійного фонду, так і для роботодавця діагноз буде невідомим. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті ПФУ.

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Повідомляється, що у продовж червня-серпня в Україні діятиме перехідна модель впровадження е-лікарняних — медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Вже з 1 вересня цьогоріч всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.

Проєкт електронних лікарняних в Україні створено за підтримки програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа і фінансується Швейцарією. А також за участі МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, ПФУ та Фонду соціального страхування України.

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