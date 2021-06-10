ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні запрацювали електронні лікарняні

Юлія Осим

|

В Україні запустили масштабний сервіс електронних лікарняних. Упродовж літа діятиме перехідна модель, а з вересня усі медзаклади повинні перейти на електронні лікарняні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом сервіс спрямований на полегшення життя пацієнтів, лікарів та роботодавців. Відтепер отримати лікарняний лист значно простіше. Пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом. Після того пацієнт отримує про це повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності — саме той документ, за яким нараховують виплати. про це пацієнт також отримає повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

Слід зауважити, що до Пенсійного фонду потрапить лише інформація, потрібна для нарахування виплат, зокрема, причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Як для Пенсійного фонду, так і для роботодавця діагноз буде невідомим. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті ПФУ.

Реклама партнерів

Повідомляється, що у продовж червня-серпня в Україні діятиме перехідна модель впровадження е-лікарняних — медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Вже з 1 вересня цьогоріч всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.

Проєкт електронних лікарняних в Україні створено за підтримки програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа і фінансується Швейцарією. А також за участі МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, ПФУ та Фонду соціального страхування України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...