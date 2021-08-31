МОЗ відтермінувало повну відмову від паперових лікарняних

Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться, оскільки не всі лікарі опанували систему. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних. Орієнтовно це відбудеться 1-го жовтня. Про це повідомив прессекретар Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ, передає Суспільне.

Причини у МОЗ пообіцяли прокоментувати згодом. Попередньо кажуть, що не всі лікарі мають доступ до комунікацій.

З трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували трохи більше двох тисяч.

«Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу – зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня», – розповів Роман Борщ.

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Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

Як повідомляв Львівський портал, електронні лікарняні запрацювали в Україні в червні. Упродовж літа діяла перехідна модель, а з вересня усі медзаклади повинні були перейти на електронні лікарняні.

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