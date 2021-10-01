У МОЗ назвали умови, за яких в Україні видаватимуть паперові лікарняні

Попри те, що з 1 жовтня в Україні лікарняні почали оформлювати в електронному форматі, ще залишилися чотири випадки, за яких довідки видаватимуть у паперовому вигляді. Про це 1 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає hromadske.

Зокрема, це стосується продовження і закриття листків непрацездатності, які були оформлені до 1 жовтня. Також паперові довідки дозволяють тим, у кого сплив термін можливості внести зміни до медичного висновку.

«У таких випадках це буде розглядатися на базі лікарського закладу консультативною комісією, підписуватися безпосередньо керівником закладу», – пояснив очільник відомства.

Третій випадок – якщо виникне технічна проблема і впродовж семи днів не буде змоги передати дані з електронної системи охорони здоров’я до Пенсійного фонду.

Реклама партнерів

Паперові бланки видаватимуть і тим, хто оформлює довідку на отримання лікарняного за формою № 147/о при народженні дитини.

В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров’я видаватимуть електронні лікарняні.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, що Україна переходить на е-лікарняні. У червні 2021 року сервіс електронних лікарняних запустили. Утім 31 серпня стало відомо, що МОЗ довелося відтермінувати повну відмову від паперових лікарняних.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.