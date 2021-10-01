ТОП-5 проблем, які заважають розвитку України

Війна з РФ, корупція, продаж землі, масова еміграція та різке погіршення екології – ТОП-5 проблем України, які заважають її розвитку. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Хто ми: портрет українців очима українців», проведеним Українським інститутом майбутнього.

На питання, які головні виклики, загрози, будуть стояти перед українцями в майбутньому, більшість українців відповіло, що це війна із Росією.

Реклама партнерів

Водночас за даними дослідження, сучасна «українська мрія» – жити в мирній і безпечній країні, без корупції.

Соціологічне дослідження проводилось із 17 липня до 1 серпня 2021 року у п’яти макрорегіонах України: Захід, Схід, Південь, Центр та Донбас. Участь в опитуванні взяли 5000 респондентів віком від 18 років і старших. Статистична похибка не перевищує 1,41%.

Раніше Львівський портал повідомляв, скільки українців вважають своїм кредо гасло «Слава Україні!», нові головні цінності українців та чому українці підтримують європейський вибір.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.