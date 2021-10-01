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Дослідники назвали нові головні цінності українців

Андрій Котенський

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Свобода слова та сім’я – дві нові найпоширеніші цінності українців, які підтримали 45% та 36% всього дорослого населення України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Хто ми: портрет українців очима українців», проведеним Українським інститутом майбутнього.

За даними дослідження, водночас майже однаково часто цінностями називали добробут (31%), можливість критикувати владу (31%) та незалежність України (30%).

Фактично усі регіони України мають однакове ставлення до сім’ї як ціннісної категорії – від 32% на Сході до 40% на Донбасі; до добробуту– 20-25%. Водночас на Донбасі та Сході більше говорять про здоров’я як цінність та наявність престижної роботи про добробут в цілому.

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Але суттєві розбіжності у ставленні до свободи слова: на Заході 55% громадян розглядають її як цінність і лише 30% на Донбасі. 29% на Заході виокремлюють патріотичні цінності і лише 18% – на Донбасі.

Загальнолюдські цінності можуть стати шляхом до згладжування розколу між регіонами у майбутньому, за умови правильної державної політики.

Також зазначимо, що тема сімейних цінностей взагалі відсутня в ідеологічному наративі держави, хоча сім’я є одним із головних ідентифікаторів українців.

Якими є нові цінності в сучасній Україні на думку різних поколінь?

У відповідях на питання про символи, які символізують Україну, помітна відмова від «борщового» символізму на користь державного і етнічного. У 60% відповідей серед вибору (можливі кілька відповідей) був прапор, у 52% – гімн, 46% вказали мову, 36% – герб і 29% – вишиванку. Це більше, ніж показники старших поколінь. Проте варіанти «вареники», «борщ», «українська природа», «пісні» набирали помітно менше голосів. Такий вибір – перший крок до усвідомлення існування держави (а не території, населеної українцями).

Окремо варто згадати цінність вищої освіти і підприємницький дух. На жаль, але ці важливі критерії – не надто популярний вибір у відповідях молодих людей. І якщо за параметром освіти є, нехай невелика, але позитивна різниця, то з питань підприємництва ситуація нічим не відрізняється: рівні 12-13% для всіх українців.

Це корелює з відповідями на питання про те, що означає бути українцем. Молодь, як і старше покоління, обирає зовнішню атрибутику і традиціоналізм – відзначати свята, говорити українською, шанувати традиції. Єдина відмінність – велика часто- та вибору зовнішніх проявів (носити вишиванку). А ось відповідь «покращувати імідж країни», або «створювати нові бізнеси в Україні» вкрай непопулярний – 14% в обох випадках. Це найгірший (!) показник за всіма віковими групами. За винят- ком 12% вибору «створювати бізнеси» для громадян передпенсійного і пенсійного віку.

Соціологічне дослідження проводилось із 17 липня до 1 серпня 2021 року у п’яти макрорегіонах України: Захід, Схід, Південь, Центр та Донбас. Участь в опитуванні взяли 5000 респондентів віком від 18 років і старших. Статистична похибка не перевищує 1,41%.

Раніше Львівський портал повідомляв, скільки українців вважають своїм кредо гасло «Слава Україні!» та чому українці підтримують європейський вибір.

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