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Скільки українців вважають своїм кредо гасло «Слава Україні!»

Андрій Котенський

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50% українців вважає своїм життєвим кредо гасло «Слава Україні!». Про це свідчать результати дослідження «Хто ми: портрет українців очима українців», проведеним Українським інститутом майбутнього.

Цікаво, що так думають навіть 45% мешканців Донбасу.

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До трійки життєвих кред також увійшло гасло: «Героям слава!» та «Чекаємо мін».

Варто також додати, що гасло «Слава Україні!» найбільше підтримується молодими людьми у віці 18-30 років.

Соціологічне дослідження проводилось із 17 липня до 1 серпня 2021 року у п’яти макрорегіонах України: Захід, Схід, Південь, Центр та Донбас. Участь в опитуванні взяли 5000 респондентів віком від 18 років і старших. Статистична похибка не перевищує 1,41%.

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