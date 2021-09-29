ОСТАННІ НОВИНИ

Опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі почнеться вчасно, – ЛОДА

Вероніка Рой

|

Новояворівськ та Новий Розділ на 95% готовий до початку опалювального сезону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

28 вересня відбулася онлайн-нарада із заступником міністра розвитку громад та територій України Наталією Хоцянівською стосовно проблемних питань з підготовки областей до опалювального сезону.

Як зазначили в межах наради, станом на сьогодні ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу готові до старту опалювального сезону. Середній показник готовності по містах понад 95%.

У облдержадміністрації кажуть, що тариф на послуги з постачання теплової енергії Новояворівськ затвердив ще 1 вересня.

Реклама партнерів

Що ж стосується Нового Роздолу, то міська рада погодила план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання  з послуг постачання теплової енергії та постачанння гарячої води на 2021 рік. А тариф на послуги затвердять на найближчій сесії.

Стосовно усіє Львівщини, то загалом область на 95% готова до старту опалювального сезону. Відтак Львівщина увійде в опалювальний сезон вчасно.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М». Втім підприємство зірвало опалювальний сезон у містах, а з ТЕЦ масово звільнялися працівники.

Аби відновити роботу ТЕЦ і опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі,  із «Гарант Енерго М» достроково розірвали угоду, а на його місце прийшло ТзОВ «Нафтогаз Тепло» – підприємство зі складу НАК «Нафтогаз України». Воно має працювати у містах до кінця 2022 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів