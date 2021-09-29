Опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі почнеться вчасно, – ЛОДА

Новояворівськ та Новий Розділ на 95% готовий до початку опалювального сезону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

28 вересня відбулася онлайн-нарада із заступником міністра розвитку громад та територій України Наталією Хоцянівською стосовно проблемних питань з підготовки областей до опалювального сезону.

Як зазначили в межах наради, станом на сьогодні ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу готові до старту опалювального сезону. Середній показник готовності по містах понад 95%.

У облдержадміністрації кажуть, що тариф на послуги з постачання теплової енергії Новояворівськ затвердив ще 1 вересня.

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Що ж стосується Нового Роздолу, то міська рада погодила план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання з послуг постачання теплової енергії та постачанння гарячої води на 2021 рік. А тариф на послуги затвердять на найближчій сесії.

Стосовно усіє Львівщини, то загалом область на 95% готова до старту опалювального сезону. Відтак Львівщина увійде в опалювальний сезон вчасно.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М». Втім підприємство зірвало опалювальний сезон у містах, а з ТЕЦ масово звільнялися працівники.

Аби відновити роботу ТЕЦ і опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі, із «Гарант Енерго М» достроково розірвали угоду, а на його місце прийшло ТзОВ «Нафтогаз Тепло» – підприємство зі складу НАК «Нафтогаз України». Воно має працювати у містах до кінця 2022 року.

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