Новояворівськ та Новий Розділ знову опинились під загрозою зриву опалювального сезону

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ не готові до опалювального сезону 2021/2022. Такий висновок зробила робоча група при ЛОДА після проведеної перевірки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Під час перевірки робоча група встановила, що Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ досі не підготувала тепломережі до роботи в осінньо-зимовий період. Таким чином міста знову опинились під загрозою зриву опалювального сезону 2021/2022.

«Щодо стану ремонту та заміни теплових мереж Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, то затверджений план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період у повному обсязі не виконується. На жаль, люди переведені на триденний робочий тиждень, відбувається скорочення, назад цей колектив буде повернути важко. Щодо Новороздільської ТЕЦ, дочірньою компанією-управителем ТОВ «Нафтогаз Тепло» не проведено поточний ремонт парового котла, не завершено ремонт парової турбіни, не здійснено випробування котлів після ремонту, не відновлено теплової ізоляції теплових мереж, не здійснено повірки засобів вимірювальної техніки. Щодо Новояворівської ТЕЦ, не здійснено поточного ремонту підігрівачів мережі води, не виконано заміни підшипників на двигуні вентиляторів, не проведено робіт із замін аварійних ділянок мережевих трубопроводів», – прозвітував голова ЛОДА Максим Козицький під час наради міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову.

Також робоча група виявила, що на складах обох ТЕЦ навіть немає матеріально-технічних засобів для належної підготовки до опалювального сезону.

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«Фактично не ведуться роботи із ремонту трубопроводів, аварійний стан яких спричинив найбільші перебої з теплопостачанням упродовж опалювального сезону торік. Основна проблема також в тому, що від осені 2020 року АРМА не передала, а ТОВ «Нафтогаз Тепло» не перебрало в управління теплові мережі в Новояворівську», – зауважив Максим Козицький.

Відтак ЛОДА збирається звернутися до НАК «Нафтогаз України» та Кабміну з проханням виділити гроші на підготовку Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ до опалювального сезону.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М». Втім підприємство зірвало опалювальний сезон у містах, а з ТЕЦ масово звільнялися працівники.

Аби відновити роботу ТЕЦ і опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі, із «Гарант Енерго М» достроково розірвали угоду, а на його місце прийшло ТзОВ «Нафтогаз Тепло» – підприємство зі складу НАК «Нафтогаз України». Воно має працювати у містах до кінця 2022 року.

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