За психологічне насильство мешканець Стрийщини відбувся громадськими роботами

Суд виніс вирок 39-річному мешканцю Стрийського району за систематичне психологічне насильство над колишньою дружиною. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації обласної прокуратури.

Встановлено, що 39-річний житель Стрийського району протягом пів року систематично навідувався до колишньої дружини і чинив на неї психологічний тиск, ображаючи та погрожуючи їй. Через це жінка зазнала психологічних страждань, погіршилась якість її життя.

Крім цього відомо, що чоловіка вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства над потерпілою.

Відтак його обвинуватили у вчиненні домашнього насильства щодо колишньої дружини (ч.1 ст.126-1 Кримінального кодексу України).

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Суд визнав фігуранта справи винним та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт.

Нагадаємо, у Львові працюють дві мобільні групи поліції, які реагують на домашнє насильство. Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

На вул. Лінкольна, 57 відкрили денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми.

Водночас на вул. Личаківській, 90 облаштовують соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу передбачила Львівська міськрада.

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