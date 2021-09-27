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На Львівщині запрацюють ще 13 камер автофіксації порушень ПДР. Де розташовані

Ольга Денисяка

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З 28 вересня на дорогах Львівської області запрацюють ще 13 комплексів автофіксації порушень ПДР. Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошинський.

Камери автофіксації порушень ПДР встановлять:

  • на 10 км+100 автодороги М-010 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 447 км+803 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Броди (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 4 км+898 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год);
  • на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 541км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 541 км+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 3 км+064 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк(обмеження швидкості 50 км/год).

Нагадаємо, система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР запрацювала в Україні в грудні минулого року. На дорогах Львівщини вже працюють три таких комплекси. Загалом в області планують запустити ще 19 камер.

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Як повідомляв Львівський портал, у Львові в серпні запрацювали вісім таких камер.

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