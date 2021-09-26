У Львові двоє людей отруїлись чадним газом

У будинку на вул. Паращука, 3 чадним газом отруїлися двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у суботу, 25 вересня, у квартирі багатоповерхівки на вул. Паращука, 3, що у Франківському районі міста. Тут чадним газом отруїлись двоє людей, їхній вік поки не відомий.

Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Аварійна бригада «Львівгазу» відразу призупинила подачу газу до помешкання. Встановлено, що квартира обладнана газовою колонкою та ПГ-4.

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Наразі всі обставини події встановлюються.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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