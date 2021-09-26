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Чотири області можуть опинитися у «помаранчевій» зоні карантину

Наталя Дуляба

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Через суттєво перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус чотири області України вже відповідають критеріям «помаранчевої» зони карантину. Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на неділю, 25 вересня, найближчим часом у «помаранчевій» карантинній зоні можуть опинитись Черкаська, Донецька, Тернопільська та Дніпропетровська області.

Тут суттєво перевищений показник госпіталізації covid-хворих. При нормі до 50% госпіталізація сягла 70-80%, а в Черкаській області навіть перевищила 100%.

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Тривожні показники госпіталізації також демонструють Кіровоградська та Харківська області. На Львівщині ж рівень госпіталізації внормувався і коливається у межах 25-27%.

Хоча раніше головний санітарний лікар України анонсував можливий перехід Львівської області у «червону» зону карантину вже в середині жовтня.

Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ і НС вже перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Раніше у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Сам адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2021 року.

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