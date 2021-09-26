Чотири області можуть опинитися у «помаранчевій» зоні карантину

Через суттєво перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус чотири області України вже відповідають критеріям «помаранчевої» зони карантину. Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на неділю, 25 вересня, найближчим часом у «помаранчевій» карантинній зоні можуть опинитись Черкаська, Донецька, Тернопільська та Дніпропетровська області.

Тут суттєво перевищений показник госпіталізації covid-хворих. При нормі до 50% госпіталізація сягла 70-80%, а в Черкаській області навіть перевищила 100%.

Реклама партнерів

Тривожні показники госпіталізації також демонструють Кіровоградська та Харківська області. На Львівщині ж рівень госпіталізації внормувався і коливається у межах 25-27%.

Хоча раніше головний санітарний лікар України анонсував можливий перехід Львівської області у «червону» зону карантину вже в середині жовтня.

Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ і НС вже перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Раніше у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Сам адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2021 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.