Шкарлет обіцяє, що вчителям не врізатимуть зарплати під час дистанційки

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет запевняє, що під час дистанційного навчання вчителям не будуть урізати зарплати. Про це йдеться на його сторінці у Telegram.

Сергій Шкарлет повідомив, що під час спілкування із вчителями у Маріуполі був подивований тим, що педагоги переймаються можливим зменшенням зарплати під час дистанційного навчання. Зі свого боку глава МОН запевнив, що цього не буде.

«Хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання. Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Кабміну при введенні в регіоні жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу. Всі регіони України перейшли у жовту зону із 23 вересня.

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Через те, що на Львівщині є незадовільний рівень вакцинації освітян, обласна комісія ТЕБ і НС вирішила тимчасово призупинити роботу 86% шкіл із 23 вересня. У ЛОДА говорили, що «онлайн-навчання не буде, бо така позиція Держкомісії ТЕБ і НС».

Натомість замість незапланованих канікул згодом з’ясувалося, що більшість шкіл області просто перейшла на онлайн-навчання. Станом на 24 вересня на дистанційний формат роботи перейшли 784 школи, тобто 68% з-поміж усіх шкіл на Львівщині.

Поки школи на Львівщині будуть працювати у дистанційному режимі, спеціальна комісія перевірятиме якість онлайн-навчання. Ті освітні заклади, які не пройдуть перевірку, можуть втратити ліцензії.

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